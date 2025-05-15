Spotify'dan Apple Müzik'e playlist aktarma artık çok kolay!

Apple, kullanıcıların Spotify'daki çalma listelerini kolayca Apple Müzik'e aktarmalarını sağlayan yeni özelliğini duyurdu. SongShift entegrasyonu ile müzik transferi hızlı ve pratik hale geliyor.

Apple, müzik severleri sevindirecek bir yeniliğe imza attı. Apple Müzik kullanıcıları, artık Spotify'daki çalma listelerini doğrudan Apple Müzik'e aktarabilecek. Apple Destek belgelerinde yer alan bilgilere göre, bu özellik şu an belirli ülkelerde test ediliyor.

SONGSHIFT ENTEGRASYONU İLE GELİYOR

Yeni özellik, müzik platformları arasında çalma listesi aktarmayı sağlayan SongShift uygulaması ile entegre şekilde çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, Spotify gibi müzik servislerindeki şarkılarını, albümlerini ve çalma listelerini Apple Müzik'e kolayca taşıyabiliyor.

SPOTİFY'DAN APPLE MUSİC'E PLAYLİSTLER NASIL AKTARILIR?

Apple Müzik ayarlarına gidin Diğer müzik servisinden müzikleri aktarma seçeneğine dokunun Spotify'ı seçin Spotify hesabınıza giriş yapın Aktarmak istediğiniz çalma listelerini ve şarkıları seçin Arşive ekle seçeneğine dokunun Aktarım tamamlandı mesajını gördüğünüzde işlem bitmiştir

Apple, bazı şarkıların Apple Müzik'te bulunamayabileceğini ve tam eşleşme olmayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, yalnızca kullanıcı tarafından oluşturulan çalma listelerinin aktarılabildiği vurgulanıyor.