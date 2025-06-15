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Haberler > Teknoloji > TV sektörü İstanbul’da buluşuyor

TV sektörü İstanbul’da buluşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TV sektörü İstanbul’da buluşuyor
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV teknolojilerinin küresel ölçekteki en prestijli organizasyonlarından biri olan 13. HbbTV Sempozyumu ve Ödülleri, bu yıl 12-13 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

ÖMER TEMÜR - HbbTV Derneği ve TVekstra iş birliğiyle Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek etkinlik üst düzey uluslararası katılımcılarını ağırlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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