TV sektörü İstanbul’da buluşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2025 04:20 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 04:21 - Güncelleme:

TV teknolojilerinin küresel ölçekteki en prestijli organizasyonlarından biri olan 13. HbbTV Sempozyumu ve Ödülleri, bu yıl 12-13 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

ÖMER TEMÜR - HbbTV Derneği ve TVekstra iş birliğiyle Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek etkinlik üst düzey uluslararası katılımcılarını ağırlayacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe