TV sektörü İstanbul’da buluşuyor
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TV teknolojilerinin küresel ölçekteki en prestijli organizasyonlarından biri olan 13. HbbTV Sempozyumu ve Ödülleri, bu yıl 12-13 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
ÖMER TEMÜR - HbbTV Derneği ve TVekstra iş birliğiyle Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek etkinlik üst düzey uluslararası katılımcılarını ağırlayacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe