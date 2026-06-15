İngiltere merkezli bankacılık ve finansman şirketi Barclays, Ortadoğu’daki gerilimlerin artmasıyla birlikte son dönemde yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden altın için yeniden toparlanma ihtimalinin güçlendiğini açıkladı. Banka, mevcut fiyat seviyelerinin kendi “adil değer” tahmini olan ons başına 4.150 dolara yaklaştığını belirterek, son düzeltmenin ardından yukarı yönlü hareket alanının arttığını ifade etti.

Barclays’e göre bu etkenler kalıcı değil, daha çok kısa vadeli piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor.

Araştırma notunda, altının jeopolitik risklere rağmen beklenen güvenli liman performansını sergileyememesinde birkaç faktörün etkili olduğu vurgulandı. Güçlü dolar, hisse senedi piyasalarına yönelen risk iştahı ve piyasadaki yoğun pozisyonlanma, değer kaybının başlıca nedenleri arasında gösterildi.

ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

Banka, altının orta ve uzun vadeli yükselişini destekleyen ana unsurların ise değişmediğini belirtti. Kalıcı enflasyon baskıları, para politikalarındaki belirsizlik ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altın için güçlü bir zemin oluşturmaya devam ediyor.

Raporda ayrıca, enflasyondaki her 1 puanlık artışın altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında pozitif katkı sağladığına dikkat çekildi. Son dönemdeki enerji kaynaklı fiyat artışlarının da bu tabloyu desteklediği ifade edildi.

