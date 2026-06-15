Dev bankadan altın için çarpıcı tahmin: Ralli kapıda, “o gün bugün”
İngiltere merkezli bankacılık ve finansman şirketi Barclays, Ortadoğu’daki gerilimlerin artmasıyla birlikte son dönemde yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden altın için yeniden toparlanma ihtimalinin güçlendiğini açıkladı. Banka, mevcut fiyat seviyelerinin kendi “adil değer” tahmini olan ons başına 4.150 dolara yaklaştığını belirterek, son düzeltmenin ardından yukarı yönlü hareket alanının arttığını ifade etti.
DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER
Araştırma notunda, altının jeopolitik risklere rağmen beklenen güvenli liman performansını sergileyememesinde birkaç faktörün etkili olduğu vurgulandı. Güçlü dolar, hisse senedi piyasalarına yönelen risk iştahı ve piyasadaki yoğun pozisyonlanma, değer kaybının başlıca nedenleri arasında gösterildi.
Barclays’e göre bu etkenler kalıcı değil, daha çok kısa vadeli piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor.
ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARI ALTINI DESTEKLİYOR
Banka, altının orta ve uzun vadeli yükselişini destekleyen ana unsurların ise değişmediğini belirtti. Kalıcı enflasyon baskıları, para politikalarındaki belirsizlik ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altın için güçlü bir zemin oluşturmaya devam ediyor.
Raporda ayrıca, enflasyondaki her 1 puanlık artışın altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında pozitif katkı sağladığına dikkat çekildi. Son dönemdeki enerji kaynaklı fiyat artışlarının da bu tabloyu desteklediği ifade edildi.
FİYAT TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ KORUNUYOR
Barclays, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde sabit tuttu. Banka, özellikle enerji fiyatları ve enflasyonist baskıların orta vadede altın için destekleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.
DOLAR VE MERKEZ BANKALARI KRİTİK ROL OYNUYOR
Raporda, altının ocak ayındaki zirvesinden haziran ayındaki dip seviyesine kadar yaklaşık yüzde 26 gerilemesinde reel faizlerdeki normalleşme, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerindeki zayıflama ve yükselen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu belirtildi.
ORTA VADEDE YENİDEN GÜÇLENME BEKLENTİSİ
Barclays, doların yeniden zayıflama eğilimine girmesi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve enerji kaynaklı enflasyon baskılarının devam etmesi halinde altının orta vadede yeniden güç kazanacağını öngördü.
Raporda dikkat çeken değerlendirmede ise, “Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altının primli işlem görmesi gereken bir dönem varsa, o da bugündür” ifadelerine yer verildi.