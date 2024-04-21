Teknoloji yarışı beyne taşındı

Dünyanın en zengin iş adamları arasındaki rekabet, insan beynine taşındı. 'Beyin çipi' teknolojisinde yarış hızlanıyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Teknoloji devleri rekabeti insan beynine taşıdı. ABD’li iş insanı Elon Musk’ın beyin çipi geliştiren şirketi Neuralink ile ABD’li iş insanları Bill Gates ve Jeff Bezos’un yatırımcıları olduğu Synchron’un çalışmalarıyla felçli hastaların düşünceleriyle çeşitli aktiviteler yapmasını hedefleyen beyin çipi teknolojisinde yarış hızlanıyor.

Musk, beyin implantlarının insanlar üzerinde denenmesi için 2023 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay almıştı. Felçli hasta Noland Arbaugh’un Neuralink’in çipleri sayesinde düşünce gücüyle santraç oynaması büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kişiye implant yerleştiren Synchron şirketi ise bu alanda geniş çaplı bir deneye hazırlanıyor.

Uzmanların bir kısmı bu alanda yapılan çalışmaların ileri seviyede olmasa da önemli olduğunu belirtirken, bazı uzmanlar ise geliştirilen beyin çiplerinin uygulanmasında yaşanacak problemlere işaret ederek şirketlerin bu alanda nihai bir ürün ortaya koymaktan uzak olduğunu ifade ediyor.