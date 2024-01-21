Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tercüman gibi telefon! Samsung, Galaxy S24 ile yapay zeka dönemi başlattı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Samsung’un yapay zekâ destekli yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi gerçek zamanlı olarak telefon görüşmelerini tercüme ederken, ses kaydını metne çeviriyor. Akıllı asistan özelliği ise kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor .

    Tercüman gibi telefon! Samsung, Galaxy S24 ile yapay zeka dönemi başlattı
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Samsung, Kaliforniya’da düzenlenen etkinlikte Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24’ten oluşan  yapay zekâ destekli S24 serisini tanıttı. Teknoloji devi, Google ile iş birliği yaparak Gemini isimli yapay zekâsını telefona entegre etti ve Galaxy AI ile birlikte donanımına yapay zekâyı entegre eden ilk cihaz üreticilerden biri oldu. Yapay zekâ teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını belirten Samsung Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo ‘‘Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük hayatı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve yeni ufuklar açıyor’ dedi. İşte Galaxy AI’de yer alacak özellikler;

    14 DİLDE ÇEVİRİ

    Live Translate (Canlı Çeviri): Bu özellik ile artık yabancı dil bilmeye ihtiyaç kalmıyor. Canlı konuşmalar gerçek zamanlı olarak çevriliyor ve bölünmüş ekranda görünecek şekilde metne dökülüyor. Yapay zekâ sayesinde karşınızdaki kişi de sizi kendi konuşma dilinde duyuyor. 14 dil desteği bulunan bu özellik, Temmuz 2024’te Türkçe dil desteğiyle kullanılabilecek.

    Circle to Search With Google: Bu özellik, ekrandaki herhangi bir görseli, videoyu veya metni daire içine alarak arama yapma imkânı tanıyor. Örneğin, bir fotoğraftaki nesnenin markasını veya modelini bulmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

    Generative Edit (Oluşturucu Düzenleme): Nesnelere uzun basarak ve onları taşıyarak, yeniden boyutlandırarak veya arka plandan kaldırarak görüntüleri değiştirmenize imkân tanıyor. Ayrıca arka uçta çalışan Google’ın Imagen 2’si ile görüntüleri üretken dolgu ile genişletebilirsiniz. 

    Chat Assist (Sohbet Yardımı): Gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme yeteneği sunan bu özellik, kullanıcıların farklı dillerdeki metinleri anlamalarına yardımcı olacak. Anlık çeviriler, sohbetin içeriği ve tonuna uygun olarak gerçekleştirilecek.  

    Not Asistanı: Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkânı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notların kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor. Türkçe dil desteği bulunan bu özellik, kullanıcıların notlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

    SES KAYDINI METNE DÖKÜYOR

    Ses Kaydı Asistanı: Birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zekâ ve konuşmadan metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

    Galaxy AI Web Asistanı: Web tarayıcısı üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarma özelliği sunuyor. Bu özellik, kullanıcılara uzun makaleler için kısa özetler sunarak içeriğe daha hızlı erişim sağlıyor. 

    Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’ten alan telefonlar 512 GB’a kadar depolama alanı ve 12 GB RAM ile geliyor.

    FİYATLARI 42 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

    Türkiye’de ön siparişlere açılan ve 24 Ocak’tan itibaren genel satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S24 serisinin fiyatları şöyle;
     

    SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 256 GB | 12 GB RAM | 69.999 TL

    SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 512 GB | 12 GB RAM | 73.999 TL

    SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 1 TB | 12 GB RAM | 80.999 TL

    SAMSUNG GALAXY S24+ 256 GB | 12 GB RAM | 46.499 TL

    SAMSUNG GALAXY S24+ 256 GB | 12 GB RAM | 46.499 TL

    SAMSUNG GALAXY S24 128 GB | 8 GB RAM | 39.999 TL

    SAMSUNG GALAXY S24 256 GB | 8 GB RAM | 42.499 TL

    Galaxy S24 satın alacaklara 6.000 TL, Galaxy S24 Plus satın alacaklara 7.000 TL, Galaxy S24 Ultra satın alacaklara ise 8.000 TL ek takas desteği yapılacak.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SamsungYapay Zeka
    Haberler > Teknoloji > Tercüman gibi telefon! Samsung, Galaxy S24 ile yapay zeka dönemi başlattı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yerli erken uyarı sistemi EDİS devrede, 120 saniye önceden depremi haber veriyor - TeknolojiYerli erken uyarı sistemi EDİS devrede, 120 saniye önceden depremi haber veriyorRus hackerlar Microsoft sistemine sızdı, yönetici e-postalarını haftalarca izledi - TeknolojiABD'nin 'siber kabusu' Microsoft'u hacklediRus bilgisayar korsanlarından Microsoft'a saldırı! Üstü düzey isimlerin e-postaları hacklendi - TeknolojiRus bilgisayar korsanlarından Microsoft'a saldırı! Üstü düzey isimlerin e-postaları hacklendiİlk Türk astronot Gezeravcı sayesinde hayallerine kavuşacak - Teknolojiİlk Türk astronot Gezeravcı sayesinde hayallerine kavuşacakAlper Gezeravcı uzay istasyonuna 80 milyonla 'kenetlendi'... Türkiye, meydanlara akın etti - TeknolojiUzay istasyonuna 80 milyonla 'kenetlendi'Zuckerberg fitili ateşledi: Yapay genel zekada rekabet inanılmaz seviyeye çıkacak - TeknolojiYapay Genel Zeka'da rekabet inanılmaz seviyeye çıkacakİlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya Türkçe seslendi - TeknolojiUluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya Türkçe seslendi'Keskin nişancı' SLIM Ay'a indi, Japonya tarihe geçti - Teknoloji'Keskin nişancı' SLIM Ay'a indi, Japonya tarihe geçtiDüşmanı anında yakalayıp kör edecek ASELSAN üretimi yerli sistem sınıra kaydırılıyor - TeknolojiASELSAN üretimi yerli sistem sınıra kaydırılıyorGalaksimizde garip, tanımlanamayan bir nesne tespit edildi - TeknolojiGalaksimizde garip, tanımlanamayan bir nesne tespit edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...