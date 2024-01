Tercüman gibi telefon! Samsung, Galaxy S24 ile yapay zeka dönemi başlattı

21 Ocak 2024 04:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 04:58

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Samsung, Kaliforniya’da düzenlenen etkinlikte Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24’ten oluşan yapay zekâ destekli S24 serisini tanıttı. Teknoloji devi, Google ile iş birliği yaparak Gemini isimli yapay zekâsını telefona entegre etti ve Galaxy AI ile birlikte donanımına yapay zekâyı entegre eden ilk cihaz üreticilerden biri oldu. Yapay zekâ teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını belirten Samsung Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo ‘‘Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük hayatı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve yeni ufuklar açıyor’ dedi. İşte Galaxy AI’de yer alacak özellikler;

14 DİLDE ÇEVİRİ

Live Translate (Canlı Çeviri): Bu özellik ile artık yabancı dil bilmeye ihtiyaç kalmıyor. Canlı konuşmalar gerçek zamanlı olarak çevriliyor ve bölünmüş ekranda görünecek şekilde metne dökülüyor. Yapay zekâ sayesinde karşınızdaki kişi de sizi kendi konuşma dilinde duyuyor. 14 dil desteği bulunan bu özellik, Temmuz 2024’te Türkçe dil desteğiyle kullanılabilecek.

Circle to Search With Google: Bu özellik, ekrandaki herhangi bir görseli, videoyu veya metni daire içine alarak arama yapma imkânı tanıyor. Örneğin, bir fotoğraftaki nesnenin markasını veya modelini bulmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Generative Edit (Oluşturucu Düzenleme): Nesnelere uzun basarak ve onları taşıyarak, yeniden boyutlandırarak veya arka plandan kaldırarak görüntüleri değiştirmenize imkân tanıyor. Ayrıca arka uçta çalışan Google’ın Imagen 2’si ile görüntüleri üretken dolgu ile genişletebilirsiniz.

Chat Assist (Sohbet Yardımı): Gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme yeteneği sunan bu özellik, kullanıcıların farklı dillerdeki metinleri anlamalarına yardımcı olacak. Anlık çeviriler, sohbetin içeriği ve tonuna uygun olarak gerçekleştirilecek.

Not Asistanı: Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkânı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notların kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor. Türkçe dil desteği bulunan bu özellik, kullanıcıların notlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

SES KAYDINI METNE DÖKÜYOR

Ses Kaydı Asistanı: Birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zekâ ve konuşmadan metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

Galaxy AI Web Asistanı: Web tarayıcısı üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarma özelliği sunuyor. Bu özellik, kullanıcılara uzun makaleler için kısa özetler sunarak içeriğe daha hızlı erişim sağlıyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’ten alan telefonlar 512 GB’a kadar depolama alanı ve 12 GB RAM ile geliyor.

FİYATLARI 42 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de ön siparişlere açılan ve 24 Ocak’tan itibaren genel satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S24 serisinin fiyatları şöyle;



SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 256 GB | 12 GB RAM | 69.999 TL

SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 512 GB | 12 GB RAM | 73.999 TL

SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 1 TB | 12 GB RAM | 80.999 TL

SAMSUNG GALAXY S24+ 256 GB | 12 GB RAM | 46.499 TL

SAMSUNG GALAXY S24 128 GB | 8 GB RAM | 39.999 TL

SAMSUNG GALAXY S24 256 GB | 8 GB RAM | 42.499 TL

Galaxy S24 satın alacaklara 6.000 TL, Galaxy S24 Plus satın alacaklara 7.000 TL, Galaxy S24 Ultra satın alacaklara ise 8.000 TL ek takas desteği yapılacak.