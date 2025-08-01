İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı bir süredir sefer yapmamaktadır.

Vatandaşlar, "İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri neden yok, kaldırıldı mı?" sorularına cevap ararken, hattın akıbetine ilişkin detaylar da belli oldu.

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR SEFERLERİ NEDEN YOK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları AŞ, 31 Temmuz 2025 itibarıyla İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının hizmetten kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu. Ancak maliyetlerin atması nedeniyle İstinye-Çubuklu vapur hatları kapatılmıştır.

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR SEFERLERİ KALDIRILDI MI?

İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri kaldırıldı. Bundan sonra deniz dolmuşları da arabalı vapur sefer saatlerinde çalışacak.

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının faaliyetlerine son verilmesi üzerine Çubuklu İskelesi'nde "Park et-Devam et" anlayışı ile otopark hizmet verecek. Her iki iskeleye de ek İETT otobüsleri konulacağı belli oldu.