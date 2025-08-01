İstanbul Boğazı'nda arabalı vapur hattı kaldırıldı! Bir devir sona erdi

İstanbul'da sekiz yıldır köprü trafiğini azaltmak amacıyla Boğaz'da hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının faaliyetlerine son verildi.

KAPANMA NEDENİ YÜKSEK MALİYETLER

NTV'de yer verilen habere göre, yetkililer, hattın kapatılma gerekçesi olarak artan işletme maliyetlerini gösterdi. Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamakta zorlanılan hat, alınan kararla hizmet dışı bırakıldı.

DENİZ DOLMUŞLARI GELİYOR

İstinye-Çubuklu hattındaki arabalı vapur seferlerinin kaldırılmasının ardından, aynı saat dilimlerinde deniz dolmuşları hizmet vermeye başlayacak. Böylece deniz yoluyla ulaşımda tamamen kopukluk yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ALTERNATİF ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ SUNULACAK

Çubuklu İskelesi’nde “Park et-Devam et” uygulamasıyla otopark hizmeti sağlanacak.Ayrıca hem İstinye hem de Çubuklu iskelelerine ek İETT otobüs seferleri konulacak. Yeni düzenlemeyle, bölge halkının alternatif ulaşım imkanlarına yönlendirilmesi planlanıyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Hattı aktif olarak kullanan bölge sakinleri ise, alınan karara tepki gösterdi. Özellikle kısa sürede karşıya geçme imkânı sunan seferlerin kaldırılması ulaşım süresini artırdı. Bir vatandaş, "Buradan 10 dakikada Beykoz’a geçiyorduk, şimdi trafik çilesi başladı." diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.