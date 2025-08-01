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İstanbul Boğazı'nda arabalı vapur hattı kaldırıldı! Bir devir sona erdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Boğazı&#039;nda arabalı vapur hattı kaldırıldı! Bir devir sona erdi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, artan maliyetler nedeniyle sekiz yılın ardından önceki gün yapılan son seferle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hatta hafta içi karşılıklı 46 sefer yapılıyordu. Vatandaşlar karara tepki gösterirken, arabalı vapurun yerine aynı saatlerde deniz dolmuşları hizmet verecek.

İstanbul'da sekiz yıldır köprü trafiğini azaltmak amacıyla Boğaz'da hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının faaliyetlerine son verildi.

KAPANMA NEDENİ YÜKSEK MALİYETLER

NTV'de yer verilen habere göre, yetkililer, hattın kapatılma gerekçesi olarak artan işletme maliyetlerini gösterdi. Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamakta zorlanılan hat, alınan kararla hizmet dışı bırakıldı.

İstanbul Boğazı'nda arabalı vapur hattı kaldırıldı! Bir devir sona erdi - 1. Resim

DENİZ DOLMUŞLARI GELİYOR

İstinye-Çubuklu hattındaki arabalı vapur seferlerinin kaldırılmasının ardından, aynı saat dilimlerinde deniz dolmuşları hizmet vermeye başlayacak. Böylece deniz yoluyla ulaşımda tamamen kopukluk yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ALTERNATİF ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ SUNULACAK

Çubuklu İskelesi’nde “Park et-Devam et” uygulamasıyla otopark hizmeti sağlanacak.Ayrıca hem İstinye hem de Çubuklu iskelelerine ek İETT otobüs seferleri konulacak. Yeni düzenlemeyle, bölge halkının alternatif ulaşım imkanlarına yönlendirilmesi planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nda arabalı vapur hattı kaldırıldı! Bir devir sona erdi - 2. Resim

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Hattı aktif olarak kullanan bölge sakinleri ise, alınan karara tepki gösterdi. Özellikle kısa sürede karşıya geçme imkânı sunan seferlerin kaldırılması ulaşım süresini artırdı. Bir vatandaş, "Buradan 10 dakikada Beykoz’a geçiyorduk, şimdi trafik çilesi başladı." diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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