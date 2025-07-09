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İBB'den skandal karar! Doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İBB&#039;den skandal karar! Doğal göl &quot;hafriyat döküm alanı&quot; ilan edildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Arnavutköy'de bulunan Bolluca Mavigölü ve çevresindeki yeşil alanları döküm sahası ilan etti. Uzmanlar kararı "geri dönülmez bir doğa katliamı" olarak nitelendirdi.

İstanbul'un akciğerleri olarak kabul edilen kuzey bölgelerinden Arnavutköy, son günlerde tartışmalı bir kararla gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla alınan kararla ilçede bulunan doğal bir gölü ve çevresindeki yeşil alanları döküm sahasına dönüştürüyor.

İBB'den skandal karar! Doğal göl

ÇEVRE KATLİAMI YAŞANACAK

Söz konusu alan; doğal bitki örtüsü ve gölet yapısıyla bölgenin ekolojik dengesinde kritik bir rol oynarken, alınan bu kararla beraber doğanın kalbine hafriyat kamyonları girecek, moloz ve atıklarla çevre büyük bir tahribata uğrayacak.

İBB'den skandal karar! Doğal göl

"GERİ DÖNÜLMEZ BİR DOĞA KATLİAMI"

Uzmanların ve çevre gönüllülerinin "geri dönülmez bir doğa katliamı" olarak nitelendirdiği karar, bilimsel bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan ve bölge halkının görüşü alınmadan uygulamaya konuldu.

İBB'den skandal karar! Doğal göl

İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN TEHDİT

Arnavutköy, halihazırda mevcut döküm sahasından kaynaklanan kamyon trafiği ve çevre baskısıyla boğuşurken, bu yeni uygulamayla birlikte hem trafik yükü artacak hem de ekosistem üzerindeki tehdit derinleşecek. Karar, İstanbul'un geleceği açısından da kaygı verici. Çünkü bu bölgeler, kentsel yoğunluk dışında kalan ender doğal alanlardan biri olarak kentin yeşil dengesini koruyan tampon bölgeler arasında yer alıyor.

İBB'den skandal karar! Doğal göl

Çevre dernekleri, akademisyenler ve ilçe sakinleri, İstanbul'un doğasına vurulan bu yeni darbenin durdurulması için çağrıda bulunuyor. Kamuoyunda yükselen tepkilere rağmen İBB'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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