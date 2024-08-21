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Tesla'da saati 48 Dolar'a çalışmak ister misiniz? Artık mümkün!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla, insansı robotu Optimus'un eğitiminde görev alacak yeni çalışanlar arıyor. Şirket, bu pozisyon için saatlik 48 dolar maaş ödeyeceğini açıkladı.

Optimus ismiyle tanıtılan bu insansı robot, Tesla’nın 2021 yılında düzenlediği "yapay zeka günü" etkinliğinde Elon Musk tarafından tanıtılmıştı. Optimus, insanlar için tehlikeli veya monoton olabilecek işleri, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı. 1,73 metre boyunda ve 57 kilogram ağırlığında olan bu robot, saatte 8 kilometre hızla koşabiliyor.

Tesla'da saati 48 Dolar'a çalışmak ister misiniz? Artık mümkün! - 1. Resim

TESLA'DAN İŞ FIRSATI! NASIL BAŞVURULUR?

Tesla, Optimus'un eğitiminde görev alacak çalışanlar arıyor. Bu pozisyona başvuracak kişilerin hareket yakalama kıyafetleri giymesi, sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak 7 saate kadar yürüyüş yapması isteniyor. Görevler arasında veri toplama, analiz yapma ve günlük rapor tutma da bulunuyor. Ödenecek maaş ise saatlik 48 dolar olarak belirlenmiş.

Tesla'da saati 48 Dolar'a çalışmak ister misiniz? Artık mümkün! - 2. Resim

TESLA ÇALIŞAN BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran adayların belirli fiziksel özelliklere sahip olması gerekiyor. İdeal boy aralığı 1.70-1.80 metre olarak belirtilmiş, çünkü Optimus robotunun boyu 1.73 metre. Ayrıca, işe alınacak çalışanların uzun süre sanal gerçeklik gözlüğü kullanabilecek durumda olmaları, hatta VR hastalığı ile başa çıkabilmeleri bekleniyor.

Tesla'da saati 48 Dolar'a çalışmak ister misiniz? Artık mümkün! - 3. Resim

TESLA'NIN AMACI NE?

Tesla, web sitesinde Optimus'un amacının güvenli olmayan işlerde insanların yerini almak olduğunu belirtiyor. Henüz geliştirme aşamasında olan bu insansı robotlar, insan hızına ve gücüne tam olarak erişemese de, Elon Musk'ın belirttiği gibi bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebilecek şekilde tasarlandı.

Tesla’nın yapay zeka odaklı projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Optimus, gelecekte insanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak birçok farklı alanda kullanılabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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