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Tesla Model 3’e rakip: Yeni BYD Seal tanıtıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Tesla Model 3 ile rekabet edecek yeni Seal modelini tanıttı. Türkiye pazarına da giriş yapma potansiyeli taşıyan bu model, şık tasarımı, güçlü performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. BYD Seal, tamamen elektrikli bir araç olarak, BYD’nin e-Platform 3.0 Evo mimarisi üzerine inşa edildi.

2025 BYD Seal, önceki nesille büyük ölçüde benzer bir dış görünüme sahip olsa da, kaputun altında önemli yenilikler barındırıyor. Araç, 800V elektrik mimarisiyle donatılmış ve artık tavana monte edilmiş bir LiDAR sensörü içeriyor. Bu özellik, BYD’nin sedan araçlarında bir ilk olma özelliği taşıyor.

BYD Seal, standart, uzun menzil, akıllı sürüş ve dört tekerden akıllı sürüş olmak üzere dört farklı versiyon ile sunuluyor. En üst seviye versiyonu, dört tekerlekten çekişli olup 530 beygir güce sahip.

Tesla Model 3’e rakip: Yeni BYD Seal tanıtıldı - 1. Resim

BYD SEAL 2025 MOTOR GÜCÜ NE KADAR?

Diğer versiyonlar ise 228 ve 308 beygir güç üretiyor. Otomobilin maksimum hızı 240 km/sa olarak belirtilirken, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 3,8 saniyede ulaşabiliyor.

Aracın batarya seçenekleri 61,4 kWh ve 80,64 kWh olmak üzere iki farklı kapasite sunuyor. Menzil ise modele göre 510 km ila 650 km arasında değişiklik gösteriyor.

Tesla Model 3’e rakip: Yeni BYD Seal tanıtıldı - 2. Resim

2025 BYD SEAL FİYATI NE KADAR?

Yeni BYD Seal, Çin’de 24.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. En güçlü versiyonun fiyatı ise yaklaşık 33 bin 400 dolar olarak açıklandı. Bu rekabetçi fiyatlandırma, BYD Seal’i Tesla Model 3’e karşı ciddi bir rakip haline getiriyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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