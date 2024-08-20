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Trump'ın planı belli oldu! İşte Elon Musk'a vereceği görev

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;ın planı belli oldu! İşte Elon Musk&#039;a vereceği görev

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde milyarder iş adamı Elon Musk’u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti. Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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