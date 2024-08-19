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Anketlere göre Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki fark açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anketlere göre Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki fark açılıyor

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimine sayılı günler kala, anketlerde ortaya çıkan veriler dikkat çekti. Yapılan bir ankete göre, seçmenlerin yüzde 48'i Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekliyor. Donald Trump hakkında olumlu düşünenlerin oranı ise yüzde 41.

Donald Trump ve Kamala Harris arasında gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimi için gözler 5 Kasım'a çevrildi. Sayı günler kala yapılan anketler ABD basınında gündem olmaya devam ediyor.

Anketlere göre Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki fark açılıyor - 1. Resim

KAMALA ANKETTE TRUMP'IN ÖNÜNDE

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 48'i Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklerken, yüzde 41'i de rakibi Donald Trump hakkında olumlu düşünüyor.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'e destek oranlarının arttığı tespit edildi.

Buna göre, Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oy oranı yüzde 83 iken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Trump'ın kazanacağı görüşünde.

Anketlere göre Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki fark açılıyor - 2. Resim

Genel olarak ABD'li seçmenlerin yüzde 48'i seçimlerde Harris hakkında olumlu düşünürken, yüzde 41'i ise Trump'ı destekliyor.

Harris, kadın seçmenler arasında daha popülerken, Trump ise erkekler tarafından daha çok tercih ediliyor.

AP'nin NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile daha önce yaptığı ankette, ABD'lilerin Trump'ı ekonomi yönetimi, Harris'i ise demokrasiye bağlılıkta iyi bulduğu belirlenmişti.

Anketlere göre Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki fark açılıyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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