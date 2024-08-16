Trump Harris'i hedef aldı: Zekasına saygı duymuyorum

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'i hedef alarak "Zekasına pek saygı duymuyorum ve bence berbat bir başkan olurdu" dedi.

ABD'de seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız verdi. Mitinglerine ve dikkat çeken açıklamalarına devam eden eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yine çok konuşulacak sözler sarf etti.

New Jersey'de konuşan Trump, Demokrat rakibi ve mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e çok kızgın olduğunu belirtti. Trump, “Ülkeye yaptıklarından dolayı ona çok kızgınım. Adalet sistemini bana ve diğer insanlara karşı silah olarak kullandığı için ona çok kızgınım. Kişisel saldırılara hakkım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYI BOZAN RADİKAL BİR KALİFORNİYALI LİBERAL"

Harris’i başkan yardımcılığı dönemindeki politikalarından dolayı eleştiren Trump, “Kamala Harris ekonomiyi bozan, sınır güvenliğini tehlikeye atan ve açıkçası dünyayı bozan radikal bir Kaliforniyalı liberal" şeklinde konuştu.

Harris’in politikalarının ABD ve dünya için “çok yıkıcı” olduğunu savunan Trump, “Harris dokunduğu her şeyi mahvediyor ve eğer kazanırsa, mali durumunuz ve ülkeniz asla düzelmeyecek” dedi.

"BEN ÇOK SAKİN BİR İNSANIM"

Demokratların kendisini ve Başkan Yardımcısı Adayı JD Vance'i "tuhaf" olarak nitelemesine tepki gösteren Trump, asıl tuhaf olanın Harris'in politikaları olduğunu söyledi.

Harris için "Zekasına pek saygı duymuyorum ve bence berbat bir başkan olurdu" diyen Trump, kişisel saldırılara daha az odaklanmasını isteyen Cumhuriyetçilerden gelen eleştirilere ise "Bence çok sakin bir kampanya yürütüyorum. Bazılarınız 'Saçmaladı' diyecek. İster inanın ister inanmayın, ben çok sakin bir insanım" cevabını verdi.

ENFLASYON VE PAHALILIK ELEŞTİRİSİ

Basın toplantısı sırasında hazır kahve, kahvaltılık gevrekler ve hamur işleri gibi çok tüketilen market ürünlerini yanında bulunduran Trump, enflasyon ve pahalılık eleştirisi yaptı. Temel gıda maddelerinin fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayan Trump, bundan Biden ve Harris yönetimini sorumlu tuttu.

Harris'in "Komünist fiyat kontrolleri" önerdiğini iddia eden Trump, "Eğer işe yarasaydı ben de kabul ederdim ama aslında işe yaramıyor. Aslında tam tersi bir etki ve sonuç bırakıyorlar" dedi.