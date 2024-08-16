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Trump'a karşı el ele... Biden ilk kez Kamala Harris ile mitingde boy gösterdi

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Trump&#039;a karşı el ele... Biden ilk kez Kamala Harris ile mitingde boy gösterdi

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris ile ilk kez mitinge katıldı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde sağlık durumuyla ilgili olaylarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Biden, yerine Trump'ın karşısına çıkacak Kamala Harris ile ilk kez mitingde boy gösterdi.

TRUMP'A KARŞI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak için birlikte sahneye çıktı.

Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere birlik mesajı verirken Biden, Harris'in çok başarılı bir başkanlık yapacağını söyledi.

Sadece ilaç fiyatları konusunda değil diğer ekonomi başlıklarında da Harris ile çok çalıştıklarını dile getiren Biden, seçimi kazandıktan sonra Harris'in bu hizmetleri sürdüreceğine inandığını belirtti.

YENİ ANLAŞMANIN MİMARI BIDEN

Biden'a desteğinden dolayı teşekkür eden Harris de kendi yönetimlerinde çok başarılı işler yaptıklarını ve ilaç fiyatları konusundaki bu yeni anlaşmanın mimarının Biden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan adaylığı için Harris'i desteklediğini açıklamıştı.

Aynı hafta adaylığı kabul eden Harris, ön seçimlerde seçilen delegelerin oylarıyla Demokrat Partinin resmi olarak başkan adayı olmaya hak kazanmıştı.

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