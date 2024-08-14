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Haberler > Dünya > ABD Başkanı Biden "iş arıyorum" dedi

ABD Başkanı Biden "iş arıyorum" dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Başkanı Biden &quot;iş arıyorum&quot; dedi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın ilk kez düzenlediği "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı"na katıldı. İçerik üreticilerinin iletişim kurma şeklinin tüm dinamiği değiştireceğini söyleyen Biden, katılımcılarla şakalaşarak "Bu yüzden sizi davet ettim, çünkü iş arıyorum" dedi

Beyaz Saray'da ilk defa düzenlenen "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı", 100'e yakın dijital içerik üreticisinin katılımı ile başladı.

ABD Başkanı Joe Biden da gizlilik, adil ödeme, yapay zeka ve ruh sağlığı gibi dijital içerik üretim ekonomisindeki önemli konuların ele alındığı konferansa katıldı.

"GELECEK SİZSİNİZ"

İlk olarak katılımcılarla özçekim yapan Biden, içerik üreticilerine "Gelecek sizsiniz" dedi. Bugünlerde daha fazla insanın içerik üretme işine girmek istediğini belirten Biden, içerik üretimi ekonomisinin değerinin 250 milyar dolar olduğunu ve bunun gelecek birkaç yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini aktardı.

Biden, içerik üreticilerinin iletişim kurma şeklinin tüm dinamiği değiştireceğini düşündüğünü belirtti.

"İŞ ARIYORUM"

Başkan Biden, katılımcılarla şakalaşarak, "Bu yüzden sizi Beyaz Saray'a davet ettim çünkü iş arıyorum" diye ekledi. Goldman Sachs'ın analizine göre, içerik üretimi ekonomisinin büyüklüğünün 2027'ye kadar yarım trilyon dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

Ekosistem büyüdükçe 2023'te 250 milyar dolar olan içerik üretim ekonomisinin toplam pazar büyüklüğünün gelecek 5 yıl içinde yaklaşık ikiye katlanarak 2027'de 480 milyar dolar çıkabileceği belirtiliyor. Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin içerik üreticisi olduğu kaydediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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