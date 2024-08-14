Bakan Güler Türkiye'nin ABD'ye sunduğu teklifi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğe tepki gösterdi. ABD'nin DEAŞ ile savaşmak için YPG'nin kullanıldığını söylemesine itirazını dile getiren Bakan Güler, "Biz onlara, 'kaç askere ihtiyacınız var?' diyoruz. Türk birlikleri sağlamaya hazırız. Onlara üç komando tugayı teklif ettik" dedi. Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme sürecine de değinen Güler, "Suriye Rejimi kapsayıcı bir anayasayı onaylamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldığı özel bir televizyon kanalında ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreci vb. konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Güler'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

IRAK İLE TERÖRE KARŞI ORTAK PLAN

"Irak hükümeti yeni bir karar aldı. Toplam 3 partiyi ülkede yasakladı ve tüm mal varlıklarına el koydu. İlişkilerin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. KYB, malesef bu terör örgütüyle ilişkilerini bizdeki bilgilere göre geliştirmeye devam ediyor. Irak hükümeti de bundan rahatsız. Sivil vatandaşlar bir takım zararlar görüyorlar. Bu kadar Irak hükümeti ile Türkiye hükümeti yakın ilişkiler ile terör örgütünden ülkeyi kurtarmaya çalışırken, bir takım içerideki başka bir grubun terör örgütüyle daha yakınlaşması kabul edilemez.

"SURİYE KAPSAYICI BİR ANAYASIYI ONAYLAMALIDIR"

Bölgedeki terör ögütlerine en etkili mesajı Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı ile peş peşe yaptığımız operasyonlarla güney sınırındaki vatandaşlarımızı huzur içinde kendi topraklarında yaşatmak bizim birinci görevimiz. Suriye tarafında da orada yaşayan insanları şu anda kendi normal rejimi ile yaşadıklarından daha huzurlu yaşamalarına sebep olduk. Suriye Rejimiyle barış görüşmelerine başlayabilmemiz için bazı şartlarımız var. Suriye Rejimi kapsayıcı bir anayasayı onaylamalıdır.

ABD'NİN PKK/YPG DESTEĞİNE TEPKİ

Amerikalılar, DAEŞ'e karşı karada savaşmak için YPG'ye ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Biz onlara, 'kaç askere ihtiyacınız var?' diyoruz. Türk birlikleri sağlamaya hazırız. Onlara üç komando tugayı teklif ettik.

PYD diye bir şey yok, PKK'nın kendisi. Bunu anlamamakta mümkün değil. DEAŞ ile mücadelede destek veririz dedik, ses yok. Bizim samimiyetimize inanmaları lazım. Biz 70 senedir Amerikalı dostlarımızla NATO'da birlikte çalışıyoruz. Amerikalılar Suriye'nin kuzeyinde, İranlı milisler dahi oradalar. Bunların o füzelerinden roketlerinden kendi üst bölgelerini korumak için getirdikleri sistem. Bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz. Bu da tabi kabul edilemez bir şey.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyine getirdiği hava savunma sistemleri aslında PYD'ye getirilen hava savunma değil. ABD'nin kendisini İranlı milislerden korumak için getirdikleri sistem. Şunu düşünüyoruz: Yarın giderken o sistemleri bunlara teslim edip gideceksin diye düşünüyoruz."

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