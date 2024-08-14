Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Düzenleyen: Sezer Doğru- Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.
MSB'den operasyona ilişkin yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem