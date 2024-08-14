Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

MSB'den operasyona ilişkin yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.