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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti. 

MSB'den operasyona ilişkin yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
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