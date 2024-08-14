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Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi

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Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğramasının ardından İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu ABD Meclisi'nde ayakta alkışlanmıştı. ABD ve İsrail'e tepki olarak Filistin Devlet Başkanı Abbas da TBMM'de hitap etmek üzere davet edilmiş ancak Abbas daveti kabul etmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Abbas'ı davet etmediğimizi kim söyledi? Davet ettik ama gelmedi. Bakalım gelebilecek mi?" şeklindeki siteminin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, TBMM'de konuşma yapmak üzere Türkiye'ye geldi.

MAHMUT ABBAS ANKARA'DA

Esenboğa Havalimanı'na saat 18.20'de iniş yapan Abbas ve beraberindeki heyeti  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.  

Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi - 1. Resim

ERDOĞAN, ABBAS İLE BİR ARADA

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi - 2. Resim

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Mahmud Abbas ile bir araya geldi - 3. Resim

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
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