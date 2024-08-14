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Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

Düzenleyen: / Kaynak: AFP / Reuters
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Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

Sağlık Haberleri  / AFP / Reuters

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayarak Afrika kıtasını saran maymun çiçeği virüsünün 13 ülkeye yayıldığını belirterek küresel acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü,  (DSÖ),Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve 13 ülkeye yayıldığı belirlenen yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle,  iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgınları durdurmak ve hayatları kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açık" dedi. DSÖ, daha önce de virüste yaşanan artış dolayısıyla uluslararası acil durum kararı almıştı.

CAN KAYBI 517'YE YÜKSELDİ

Afrika'nın en üst düzey kamu sağlık kuruluşu CDC, maymun çiçeği virüsünden kaynaklı viral enfeksiyonun endişe verici bir hızla yayıldığı uyarısında bulunarak bu haftanın başlarında kıta için acil durumu ilan etti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu yıl Afrika kıtasında şu ana kadar 17.000'den fazla şüpheli maymun çiçeği vakası ve 517 ölüm bildirildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla vakalarda %160'lık bir artış olduğunu söyledi. Toplam 13 ülke vaka tespit edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği yakın temas yoluyla yayılabilir. Genellikle hafiftir, nadir vakalarda ölümcüldür. Grip benzeri semptomlara ve vücutta irin dolu lezyonlara neden olur.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: AFP / Reuters
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