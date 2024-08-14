Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 29 kişiyi şehit eden kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen operasyon ile 29 kişiyi şehit eden kırmızı listedeki sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar ile büyük darbe vurulmaya devam ediliyor. Kuzey Irak'ta geçtiğimiz günlerde 34 kişiyi şehit eden 3 üst düzey PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün Ağrı Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen operasyon ile 29 kişiyi şehit eden kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda bugün İzmir'de 15 terörist yakalandı. Irak'ta ise çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

29 KİŞİYİ ŞEHİT EDEN KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yerlikaya, 29 kişiyi şehit eden 16 eylemin talimatını veren ve bu eylemlere bizzat katılan kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu Bervar kod adlı Seyran Çomak'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Kararlıyız❗️Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz.

Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda;

Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

DNA TESTİ SONUCU ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan

Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin;

28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği,

72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.

2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak’a yapılan DNA testi sonucu “GÜRZ-7” operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

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İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK BASKIN: 15 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik bugün operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, terör örgütünün kırsal alanlarda düzenlediği etkinliklere katılan ve terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten 4 şüpheli, YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan 2 yabancı uyruklu şüpheli, önceki yıllarda terör örgütüne eleman kazandıran ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

KUZEY IRAK'TA PKK'YA LOJİSTİK DARBE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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