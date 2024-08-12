PKK hükümlüsü Esenyurt'ta adım adım takip edilip yakalandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Ağustos 2024 10:25 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme:

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Esenyurt'ta devriye gezen ekiplerin şüphe üzerine durduğu PKK/KCK mensubu Yılmaz A. polis tarafından yakalandı. Hakkında örgüt üyesi olmak ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü cezaevine gönderildi.