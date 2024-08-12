PKK hükümlüsü Esenyurt'ta adım adım takip edilip yakalandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta devriye gezen ekiplerin şüphe üzerine durduğu PKK/KCK mensubu Yılmaz A. polis tarafından yakalandı. Hakkında örgüt üyesi olmak ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü cezaevine gönderildi.
Esenyurt'ta devriyelerini yoğunlaştıran ekipler Bağlarçeşme Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişi takip etti.
Devriye ekipleri şüphelendiği kişiyi durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. GBT sorgusu yapılan kişinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu Yılmaz A. olduğu anlaşıldı.
KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARMIŞ
Hakkında “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “dolandırıcılık” suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Yılmaz A., polis tarafından gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Yılmaz A., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz A. çıkarıldığı mahkemedeki işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı