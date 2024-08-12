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Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK&#039;lı yakalandı!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin sınırlarda terör örgütleri ve uzantıları ile mücadelesi sürüyor. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK mensubu İ.İ'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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