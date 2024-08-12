Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı!
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye'nin sınırlarda terör örgütleri ve uzantıları ile mücadelesi sürüyor. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu yakalandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK mensubu İ.İ'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı