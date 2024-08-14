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Savaşta 2. OHAL başladı! 'Rus topraklarını terk edin' çağrısı yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Savaşta 2. OHAL başladı! &#039;Rus topraklarını terk edin&#039; çağrısı yapıldı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Ukrayna ordusu adım adım Rus topraklarına ilerliyor. Kurs bölgesinin ardından Belgorod'a başlatılan saldırıyla birlikte bir OHAL daha ilan edildi. Belgorod, Kursk'un ardından OHAL ilan edilen ikinci bölge oldu. Her iki bölgede de karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ederken Hindistan, vatandaşlarına "bölgeyi terk edin" çağrı yaptı.

Ukrayna'nın Rusya sınırında bulunan Kursk ve Belgorod bölgelerine ilerlemesiyle birlikte savaşta yeni bir cephe açıldı, çatışmalar iyice arttı. İki ülke orduları bölgede şiddetli çatışmalarını günlerdir sürdürüyor.

Bölgede 76 binden fazla kişi tahliye edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 74 yerleşim yerinin ele geçirildiğini belirtti. Öte yandan Hindistan, vatandaşlarına "bölgeyi terk edin" çağrısında bulundu.

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TOPÇU BİRLİKLERİ VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, cephe hattında konuşlu topçu birliklerinin Kursk bölgesindeki Ukrayna hedeflerini havan topları ile vurduğunu açıkladı.

Öte yandan Kursk bölgesindeki Malaya Loknya, Martynovka ve Ulanok yerleşimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 80. ve 82. hava saldırı tugaylarına bağlı askerlerin yakalandığını bildirdi.

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"BÖLGEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Açıklamada, Rus toprakları olan Kursk, Bryansk ve Belgorod'da yaşanan "güvenlik olayları" nedeniyle Hindistan vatandaşlarından gerekli önlemleri almaları istendi.

Hindistan vatandaşlarına bu bölgeleri terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, yardıma ihtiyaç duyulması halinde büyükelçilikle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

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"FEDERAL" DURUMA YÜKSELTİLEBİLİR

Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod’da Ukrayna’nın saldırıları nedeniyle Kursk bölgesinin ardından acil durum ilan edildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna topçu saldırılarının durumu "son derece zor ve gergin" hale getirdiğini, Ukrayna'nın her gün düzenlediği saldırılarda evlerin yıkıldığını, sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.

Gladkov, sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltilmesi için hükümet komisyonuna talepte bulunduklarını belirtti.

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74 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Syrskyi’den düzenli olarak cephedeki durum ve Kursk bölgesindeki operasyonlar hakkında rapor aldığını ifade etti.

Zelenskiy, "Zorlu ve yoğun çatışmalara rağmen güçlerimiz Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. 74 yerleşim yeri Ukrayna'nın kontrolü altında, buralarda denetimler ve tedbirler uygulanıyor. Bu bölgeler için insani çözümler geliştirilmeye devam ediliyor. Savaşçılarımıza kahramanca hizmetleri için minnettarım. Bir sonraki adımlarımız için hazırlıklar devam ediyor" dedi.

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NE OLDU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Kursk Bölge Yönetimi, Ukrayna'nın saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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