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Trump'ın talebine mahkemeden ret! Hakim 'sus payı' davasından çekilmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;ın talebine mahkemeden ret! Hakim &#039;sus payı&#039; davasından çekilmeyecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talebi reddetti.

Eski ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı "sus payı" davasında yeni bir gelişme yaşandı. New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talebi reddettiğini açıkladı.

Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlarının, kendisinden davadan çekilmesini talep etmelerinin ardından konuya ilişkin kararını yazılı olarak açıkladı.

Trump, sus payı davasında jüri tarafından hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden suçlu bulundu

"HATALARLA VE ASILSIZ İDDİALARLA DOLU"

Merchan, talebi "hatalarla ve asılsız iddialarla dolu" şeklinde nitelendirdi. Kararlarını, kanıtlara ve yasalara dayandırmaya devam edeceğini belirten Merchan, "İmalar ve yanlış nitelendirmeler bir ihtilaf oluşturamaz" ifadesini kullandı.

Merchan, davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgulayarak talebi reddetti.

Jüri heyeti,

"UZUN SÜRE ÖNCE ÇEKİLMELİYDİ"

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, Merchan'ın dava boyunca Trump'a karşı "pervasızca" ön yargılı olduğunu kaydetti. Cheung, "Son derece çelişkili olan yargıç, uzun zaman önce bu davadan çekilmeliydi" dedi.

Trump'ın avukatları, Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Joe Biden ve başkan adayı Kamala Harris için çalıştığını belirterek, yargıcın dava için uygun olmadığını savunmuştu. Avukatlar, bu kapsamda yargıç Merchan'ın davadan çekilmesi için talepte bulunmuştu.

Trump'ın

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.

Trump

BAZI KONULARDA DOKUNULMAZLIĞI VAR

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Trump, bugün hakim karşısına çıkmak üzere New York'ta - Son Dakika Haberleri

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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