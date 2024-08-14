Lübnan'ın güneyine bomba yağdı! Ölü ve yaralılar var

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından İsrail, Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları ile yapılan bombardımanda ilk belirlemelere göre 2 can kaybı yaşanırken, 4 kişi de yaralandı.

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İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanların Fuad Şükr'ü öldürmesi ve Tahran'da eski Hamas lideri Heniyye suikaste uğramasıyla birlikte Orta Doğu ateş çemberi haline geldi.

İran'ın olası bir saldırı riskine karşı ABD ve İngiltere alarm durumuna geçerken, Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasında misilleme saldırılarıları devam ediyor. Son olarak İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

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LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRSI

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Merc Uyun beldesindeki bir meydana hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Savaş uçaklarının bombardımanı sonucu sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

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HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.