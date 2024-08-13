Biden İran'ı durdurmanın tek yolunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e saldırılmasını engelleyecek formülün Gazze'de ateşkesin sağlanmasından geçtiğini söyledi. Bölgede artan gerilimden endişeli olduğunu belirten Biden, "İran'ın ne yapacağını göreceğiz. Eğer Gazze'de ateşkes olursa İran saldırmayabilir. Beklentimiz bu yönde" sözlerini sarf etti.

Trump'ın başına bu da geldi! Seçim ofisine hırsız girdi

Trump'ın başına bu da geldi! Seçim ofisine hırsız girdi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Hamas lideri Heniyye suikastinin ardından Orta Doğu'da artan gerilim ve olası İran-İsrail savaşı üzerine değerlendirmede bulundu.

New Orleans kentine yaptığı ziyarette uçaktan inerken gazetecilerin sorularını cevaplayan Biden, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkesin İran saldırısını önleyip önleyemeyeceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İRAN'I DURDURMANIN FORMÜLÜ ATEŞKESTEN GEÇİYOR

Gazze'de ateşkes sağlandığı takdirde İran'ın İsrail'e vazgeçebileceğini ifade eden biden, şunları söyledi:

"Orta Doğu'daki durumdan dolayı endişeliyim. İran'ın ne yapacağını göreceğiz. Eğer Gazze'de ateşkes olursa İran saldırmayabilir. Beklentimiz bu yönde."

İSRAİL'E 20 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞINA ONAY

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e milyar dolarlık silah satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

BEYAZ SARAY "BU HAFTA"YI İŞARET ETTİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "İran bu hafta İsrail'e önemli bir saldırı yapabilir" açıklamasında bulunarak, "hazırlıklı olmalıyız" dedi.

ABD basını, İran'ın Füze ve İHA birimlerinde, Nisan ayında İsrail'e yapılan saldırı öncesi yapılanlara benzer hazırlıkların yapıldığını yazdı.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.