Rusya-Ukrayna Savaşı'nda F-16 iddiası! 74 yerleşim yeri ele geçirildi

Ukrayna’nın Rus topraklarında ilerleyişi devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kursk bölgesinde 74 yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıkladı. Rusya kanadı ise Ukrayna'nın saldırılarını "terör" olarak nitelendirirken, F-16 savaş uçaklarının Moldova havaalanlarında konuşlandırılacağı iddialarına tepki gösterdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk sınırlarına ilerlemesiyle birlikte savaşta yeni bir cephe açıldı, çatışmalar iyice arttı. İki ülke orduları bölgede şiddetli çatışmalarını günlerdir sürdürüyor.

Bölgede 76 binden fazla kişi tahliye edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 74 yerleşim yerinin ele geçirildiğini belirtti. Rusya ise Ukrayna'nın Kursk saldırılarını "terör" olarak değerlendirdi. Ayrıca bölgede F-16'ların konuşlandırılacağı iddiası ile gerilim tırmandı.

"UKRAYNA TERÖR SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Operasyonu Başkanı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'nın, Batı'nın desteğiyle Kursk bölgesine "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Operasyonu Komitesinden yapılan açıklamaya göre, FSB Başkanı Bortnikov başkanlığında, başta ülkenin güney sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk dahil olmak üzere ülkedeki terör saldırılarına karşı hazırlıkların artırılması hususunda toplantı yapıldı.

ZELENSKİY: 74 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Syrskyi’den düzenli olarak cephedeki durum ve Kursk bölgesindeki operasyonlar hakkında rapor aldığını ifade etti.

Zelenskiy, "Zorlu ve yoğun çatışmalara rağmen güçlerimiz Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. 74 yerleşim yeri Ukrayna'nın kontrolü altında, buralarda denetimler ve tedbirler uygulanıyor. Bu bölgeler için insani çözümler geliştirilmeye devam ediliyor. Savaşçılarımıza kahramanca hizmetleri için minnettarım. Bir sonraki adımlarımız için hazırlıklar devam ediyor" dedi.

"F-16'LAR BÖLGEYE KONUŞLANDIRILACAK" İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Moldova basınında Batı'nın Ukrayna'ya teslim ettiği F-16 savaş uçaklarının Moldova'daki havaalanlarında konuşlandırılacağı ve Rus topraklarına saldırmak için uçuşlar yapacağı yönünde haberlerin çıktığı belirtildi. Bu nedenle, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Aleksandru Ketraru'nun Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Diplomata, bu bilgiden dolayı endişe duyulduğu dile getirildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Moldova'nın askerileştirilme sürecinin devam ettiğine ve NATO ülkeleri ile askeri tatbikat düzenlediğine dikkat çekilerek, bunun, Moldova'nın Anayasası'nda yer alan tarafsız olma maddesine aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Moldova tarafına, tarafsız olma statüsüne sıkı sıkıya bağlı kalma, Ukrayna krizini gerginleştirecek, Kişinev'in krize dahil olduğunu gösterecek ve Transdinyester'deki durumu bozacak adımlar atmama çağrısını ilettik." değerlendirmesi yer aldı.

MOLDOVA, İDDİALARI YALANLADI

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise F-16 savaş uçaklarının Moldova'da konuşlandırılacağı yönündeki bilginin "sahte" olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maalesef Rusya Dışişleri Bakanlığı, internetteki sahte haberlerden bilgi elde ediyor. Moldova, Ukrayna için verilen silah ve askeri teçhizatı, özellikle de uçakları hiçbir zaman almadı ve almayacak. Moldova tarafsız bir ülke ve ülkenin kurumları ileride de tarafsızlık ilkesine bağlı kalacak. Moldova topraklarına izinsiz ve yasa dışı asker ile mühimmat konuşlandıran tek ülke Rusya."

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR!

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı açıklama ile karşılık vereceklerini söylese de Ukrayna birlikleri ilerleyişini sürüyor. Ukrayna, Rusya topraklarında 12 kilometre içeri girdi, 28 yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdi.

Kursk bölgesinden ise 76 binden fazla kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalırken Belgorod'dan da tahliyeler başladı.

NE OLDU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı. Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya Güvenlik Konseyi, hükümet üyeleri, Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri ile yaptığı toplantıda, Rus güçlerinden, Ukraynalı askerleri Rus topraklarından çıkarılmasını ve devlet sınırının güvenirliğinin sağlamasını istemişti. Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre." ifadelerini kullanmıştı.