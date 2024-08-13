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Starbucks CEO'su istifa etti! Kahve devinde kriz büyüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Starbucks CEO&#039;su istifa etti! Kahve devinde kriz büyüyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan istifa etti. Ünlü kahve zincirinin İsrail boykotu nedeniyle bilançosu sarsıldı ve istediği geliri elde edemedi.

İsrail'e desteğini esirgemeyen ünlü kahve zinciri Starbucks'u Gazze vurdu. Starbucks'tan yapılan açıklamada, Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi. Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

Boykot sarsıntısı sürüyor! Starbucks CEO'su istifa etti - İstiklal Gazetesi | Günlük Siyasi Gazete ve Son Dakika Haberleri

İSRAİL DESTEĞİNE BOYKOT!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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