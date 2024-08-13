İran'dan saldırı öncesi gözdağı! Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlendi

Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı iddiaları günlerdir konuşuluyor. İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu. Tatbikat, İsrail'e gözdağı olarak nitelendirildi.

Eski Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırması an meselesi haline geldi. "Karşılık vermekten başka çaremiz yok" diyen İran'a karşı ABD İsrail'i ne pahasına olursa olsun İsrail'i savunacağını belirtti.

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemi ve uçaklarına İran Devrim Muhafızları gemisavarlarla karşılık verdi. Öte yandan İran, bölgedeki gerilim devam ederken Hazar Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi.

İRAN DENİZ KUVVETLERİ'NDEN İSRAİL'E GÖZDAĞI

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikat, yerel saatle 19:30 ile 20:30 arasında ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde Hazar Denizi'nde gerçekleştirildi.

Tatbikatın, Deniz Kuvvetleri'nin savunma hazırlığını artırmak için düzenlendiği belirtilen haberde, Gilan eyaletine bağlı Astara Valiliğinden bir yetkilinin "Halk patlama seslerinden endişe etmesin." ifadelerine yer verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 11-13 Ağustos'ta da ülkenin batısında 3 gün süren tatbikat düzenlemişti.

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BEYAZ SARAY "BU HAFTA" DEDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "İran bu hafta İsrail'e önemli bir saldırı yapabilir" açıklamasında bulunarak, "hazırlıklı olmalıyız" dedi.

ABD basını, İran'ın Füze ve İHA birimlerinde, Nisan ayında İsrail'e yapılan saldırı öncesi yapılanlara benzer hazırlıkların yapıldığını yazdı.

İSRAİL YÜKSEK ALARMA GEÇTİ!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dün İran ve Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

İran Resmi Ajansı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla saat vermiş, fakat saldırının ertelendiği öne sürülmüştü.

ABD ASKERİ GÜÇLERİNİ BÖLGEYE GÖNDERDİ

Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.

İRAN GEMİSAVAR ALARAK ABD'YE CEVAP VERDİ

Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini teslim aldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.

HENİYYE'NİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SUİKAST

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.