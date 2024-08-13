Yahya Sinvar ateşkes şartını açıkladı! Müzakereler başlıyor

Hamas lideri Yahya Sinvar, bu hafta yapılacak ateşkes müzakerelerine katılmadan önce İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarını durdurmasını istedi.

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'dan ateşkes açıklaması geldi. Gazzeli arabulucular, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın bu hafta yapılacak ateşkes müzakerelerine katılmadan önce, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını durdurmasını talep ettiğini duyurdu.

Wall Street Journal’ın haberine göre ise, Tel Aviv yönetiminin bu talebe olumlu cevap vermesi beklenmiyor. İsrail, saldırılarını sürdürerek Hamas'ı yıldırma politikasına devam etmek istiyor.

MISIR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

ABD, Mısır ve Katar’ın İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısının ardından Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etmişti. Müzakerelere sayılı günler kala Mısır tarafından açıklama geldi.

Lübnan basını, Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire yönetiminin, İsrail'in Hamas’ı Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere katılmaya ikna etmeye çalıştığını yazdı.

MÜZAKERELER 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas’a 15 Ağustos’ta Doha veya Kahire’de müzakerelere yeniden başlamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

ABD ve bölgesel müttefikler, ateşkes anlaşmasının daha fazla geciktirilmeden uygulanmasını istiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail, önümüzdeki hafta ateşkes çerçeve anlaşmasını detaylandırmak ve uygulamaya koymak amacıyla bir heyet gönderecek.