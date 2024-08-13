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İsrail, Lübnan'ı vurdu! Ölü sayısı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Lübnan&#039;ı vurdu! Ölü sayısı açıklandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Orta Doğu'da saldırgan ve işgalci tutumunu aralıksız sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Gazze'deki soykırımda ölü sayısı 40 bine yaklaştı.

Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi şehit eden işgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre sınır bölgesindeki Baraaşit beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlendi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, araç içerisinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabı üzerinden, Lübnan'dan İsrail'in sınır hattındaki askeri noktalarına yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Es-Smake askeri üssünün topçu atışlarıyla, Mitat askeri üssünün güdümlü füze ve yasa dışı Misgav Am yerleşim birimindeki istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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