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Tel Aviv'de patlama sesleri! Hamas, İsrail'e roketli saldırı düzenledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tel Aviv&#039;de patlama sesleri! Hamas, İsrail&#039;e roketli saldırı düzenledi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i 2 roketle hedef aldı. İsrail basını ise Gazze'den atılan roket Tel Aviv sahile düştüğünü ve ölü yaralı olmadığını bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas ise saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, bu nedenle Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Gelişmeler sonrası bölgede tansiyon yükselirken beklenen hamle Hamas'tan geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevresini iki adet M90 roketle hedef aldığını duyurdu. İsrail basınından edinilen bilgilere göre saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çıkan haberlerde roketlerin Tel Aviv sahiline düştüğü bilgisi yer aldı.

ABD: İRAN, BU HAFTA İSRAİL'E SALDIRABİLİR

Gözlerin çevrildiği bir diğer ülke olan İran'ın suikast misillemesi ise halen bekleniyor. İran lideri her fırsatta intikamlarını alacaklarını söylerken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu gündemini değerlendirdi.

Kirby, İsrail-İran gerginliğinin daha fazla artmasını istemediklerini ve bölgede gerilimin azalmasından yana olduklarını dile getirdi. İran'ın ve İran'a bağlı unsurların İsrail'e yönelik olası bir saldırısına karşı Tel Aviv'e her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Kirby, İran'ın bu hafta bir saldırı düzenleyebileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili, "ABD de potansiyel (saldırı) zamanlama konusunda bu hafta olabileceği yönündeki aynı endişe ve beklentiyi paylaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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