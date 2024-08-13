Şırnak'ta 3 gün yasaklama kararı! Bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 13 Ağustos 2024 21:38 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme:

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Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerinde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Ayrıca bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Vatandaşlar o bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıldı.