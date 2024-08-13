Şırnak'ta 3 gün yasaklama kararı! Bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerinde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Ayrıca bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Vatandaşlar o bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıldı.
Şırnak Valiliği'nden peş peşe dikkat çeken kararlar aldı. Şehirde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları yasaklandı, bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" statüsüne geçti.
ŞİDDET OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uygulandı.
ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Şırnak merkez ilçe ve Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı, merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları bölgeleri, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinin 15-29 Ağustos'ta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.