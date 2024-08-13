Davutoğlu AK Parti iddialarına açıklık getirdi: Mitomanilere ayıracak vaktim yok

Yeniden AK Parti'ye döneceği iddiası iddiasıyla siyaset gündemine bomba gibi düşen GELECEK Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan cevap geldi. Davutoğlu, AK Parti'ye dönüş iddiaları ile ilgili, "Mitomanilere ayıracak vaktim yok" derken, açıklamasının devamına "AK Parti bana hiç de uzak değil" sözlerini de ekledi.

Türk siyaseti günlerdir GELECEK Partisi'nin AK Parti'ye döneceği iddiaları ile çalkalandı. Partinin önde gelen isimlerinden Mustafa Nedim Yamalı, söz konusu iddiaları doğruladı.

Yamalı, AK Parti'den ayrılarak GELECEK Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"MİTOMANİLERE AYIRACAK VAKTİM YOK"

AK Parti'ye toplu geri dönüş sinyaline GELECEK Parti lideri Davutoğlu'ndan karşılık geldi. Davutoğlu AK Parti'ye dönüş iddialarını şöyle cevapladı:

“Mitomani sürekli yalan söyleyerek karakterini yalana uyarlayan kişi demek. 1 senedir hala aynı yalan haber. Bunların utanması da yok. Mitomanilere ayıracak vaktim yok. Hiçbir yere gitmiyoruz yolumuza devam ediyoruz.

"AK PARTİ BANA HİÇ DE UZAK DEĞİL"

AK Parti ile ilişkimiz nedir açıklayacağım. AK Parti bana hiç de uzak değil. O geniş muhafazakarların tedirginliğini çok iyi görüyorum ve ne gerekiyorsa yaparım.

Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. AK Parti kitlelerinin içindeyiz çok büyük memnunsuzluk ve heyecansızlık var.”

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani yalan söyleme hastalığı anlamına gelmektedir. Yalan söyleme alışkanlığı, kişilerin herhangi bir sosyal çıkar veya kazancı olmaksızın, kronik olarak yalan söyleme davranışı göstermesi ya da yalan söyleme isteği duymasıdır.

Günlük hayatta maruz kalınan yoğun stres, aktiviteler ve sosyal çevre baskısıyla birlikte günümüzde psikolojik sağlık sorunlarının sıklığı giderek artma eğilimindedir. Buna bağlı olarak, farklı seviyelerde, birbirinden değişik ruhsal problemler ortaya çıkmakta ve kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.