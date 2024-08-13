Meteoroloji'den son dakika rapor geldi! Bölge bölge uyardı, kuvvetle bekleniyor
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Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarılarına yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda ülke genelinde yağış beklenmediği belirtiliyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın ise genellikle kuzey, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 3,8°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 18°C, 34°C
Az bulutlu
DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık