Meteoroloji'den son dakika rapor geldi! Bölge bölge uyardı, kuvvetle bekleniyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarılarına yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda ülke genelinde yağış beklenmediği belirtiliyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzey, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C , 3,8°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C , 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 18°C , 34°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C , 34°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C , 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C , 36°C

Az bulutlu

VAN 13°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C , 42°C

Az bulutlu ve açık