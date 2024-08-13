İyi Parti'de bir koltuk daha eksildi! O vekil yuvasına geri dönüyor

İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katılacağını "yuvama dönüyorum" sözleriyle açıkladı. İzsiz AK Parti'ye katıldığında, İyi Parti'de milletvekili sayısı 31'e düşecek.

İyi Parti'de istifalar gelmeye devam ediyor. Partinin İstanbul Milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, katıldığı özel bir televizyon kanalında siyaset gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.

Seyithan İzsiz, yarın 23. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olmanın heyecanını yaşayan AK Parti'ye katılacağını şu sözlerle açıkladı:

İlgili Haberler Davutoğlu AK Parti iddialarına açıklık getirdi: Mitomanilere ayıracak vaktim yok

"YENİDEN YUVAMA DÖNÜYORUM"

"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım.

Son seçimde İyi Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İyi Parti listelerinden Meclis'e girdim"

İlgili Haberler Yahya Sinvar ateşkes şartını açıkladı! Müzakereler başlıyor

PARTİDEN AYRILMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

"Şüphesiz amacımız İyi Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu.

İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz."

İlgili Haberler İstanbul Beylikdüzü'nde trafo bomba gibi patladı

İYİ PARTİ'DE KOLTUK SAYISI 31'E DÜŞECEK

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in 24 Temmuz'daki istifasının ardından partinin Meclis'teki koltuk sayısı 32'ye düşmüştü.

Partinin İstanbul Milletvekili seçilen Seyithan İzsiz'in AK Parti'ye katılmasıyla birlikte, İyi Parti'de milletvekili sayısı 31'e düşecek.

HAMZA DAĞ'IN AÇIKLAMALARI HATIRLANDI

AK Parti, yarın 23. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Siyaset kulislerinde bir süredir partinin kuruluş yıldönümünde, başka partilerden üye çekileceği belirtiliyordu.

Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin partilerine katılacağını açıklamıştı.