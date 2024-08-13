İstanbul Beylikdüzü'nde trafo bomba gibi patladı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 13 Ağustos 2024 18:46 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 19:03 - Güncelleme:

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde trafo bomba gibi patladı. İtfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Vatandaşların korku ve paniğe kapıldığı patlama anları ise anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.