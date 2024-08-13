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İstanbul Beylikdüzü'nde trafo bomba gibi patladı

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İstanbul Beylikdüzü&#039;nde trafo bomba gibi patladı

Gündem Haberleri

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde trafo bomba gibi patladı. İtfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Vatandaşların korku ve paniğe kapıldığı patlama anları ise anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bir trafo adeta bomba gibi patladı. 

Trafonun patlaması ile birlikte vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Patlamayla birlikte çevrede maddi hasar meydana geldi.

EKİPLER PATLAMA YERİNE SEVK EDİLDİ

Patlama sonrası itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan trafonun paylamasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

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