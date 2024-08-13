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3. Dünya Savaşı'na hazırlık... Polonya, ABD’den 96 Apache helikopteri satın alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Dünya Savaşı&#039;na hazırlık... Polonya, ABD’den 96 Apache helikopteri satın alıyor

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

3. Dünya Savaşı ihtimali tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Avrupa'da savaşa hazırlık hız kazandı. ABD'nin ilk kez tank ve zırhlı araç sevk ettiği Polonya, 96 Apache helikopteri satın almak için harekete geçti.

3. Dünya Savaşı ihtimali tüm dünyayı ürkütüyor... Ortadoğu'da İsrail-İran gerilimi tedirgin ederken, Ukrayna'nın Rusya'nin derinliklerinde ilerlemesi, 4 yıldır süren savaşın daha da şiddetleneceğinin işaretini veriyor. Rus tehdidine karşı Avrupa hazırlıklarını hızlandırdı.

ABD, Haziran ayında ilk kez Polonya'ya tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirmişti. Kara kuvvetlerine takviye alan Polonya şimdide hava kuvvetlerini güçlendirmek için harekete geçti. Polonya, ABD'den 96 adet AH-64E Apache helikopter almak için görüşmelere başladı.

3. Dünya Savaşı'na hazırlık... Polonya, ABD’den 96 Apache helikopteri satın alıyor - 1. Resim

POLONYA HAVA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Polonya, ABD merkezli havacılık şirketi Boeing’den 96 adet AH-64E Apache Guardian helikopteri satın alacak. Helikopter tedarikinin yanı sıra lojistik ve eğitim paketini de içeren anlaşma Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tarafından imzalandı.

3. Dünya Savaşı'na hazırlık... Polonya, ABD’den 96 Apache helikopteri satın alıyor - 2. Resim

POLONYA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Inowroclaw kentindeki Kara Kuvvetleri 1. Hava Tugayı'ndaki imza töreninde konuşan Kosiniak-Kamysz, söz konusu anlaşmanın dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi. Söz konusu satın alımın ordunun donatımı ve dönüşümünde çığır açıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Kosiniak-Kamysz, "Bu anlaşma bir dönüm noktası. Havacılığın, hava kuvvetlerinin çehresini değiştirecek, Polonya ordusunun işleyiş çehresini değiştirecek bir anlaşma" dedi.

3. Dünya Savaşı'na hazırlık... Polonya, ABD’den 96 Apache helikopteri satın alıyor - 3. Resim

SOVYET Mİ-24'ÜN YERİNİ ALACAK

AH-64E Apache Guardian helikopterleri halen Polonya ordusunda görev yapan Sovyetler Birliği yapımı Mi-24'lerin yerini alacak.

3. Dünya Savaşı'na hazırlık... Polonya, ABD’den 96 Apache helikopteri satın alıyor - 4. Resim

BİRÇOK ÜLKE APACHE KULLANIYOR

Pilot ve silah operatöründen oluşan çift kişilik mürettebatın kullandığı AH-64E Apache Guardian helikopterleri, ABD ordusunun yanı sıra İngiltere, Hollanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Avustralya, İsrail, Kuveyt'in envanterinde de yer alıyor. Yakıt ve mühimmatla birlikte 10,4 ton ağırlığa sahip olan, hızı saatte 300 kilometre, menzili ise yaklaşık 500 kilometre olan helikopter dakikada 650 adet mermi ateşleyebiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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