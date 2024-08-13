Trump'tan 3. Dünya Savaşı mesajı! "Ben olsaydım İsrail ve Rusya saldırmazdı"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın milyarder iş adamı Elon Musk ile röportajı sosyal medya platformu X'te yayınlandı. 40 dakikalık gecikmeyle başlayan röportajda Trump, "Ben Başkan olsaydım İsrail saldırısı hiç olmazdı, Rusya asla Ukrayna'ya saldırmazdı" dedi ve Orta Doğu'daki durumun 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini iddia etti.

ABD'de seçimlere sayılı günler kala adayların yarışı hız kesmeden devam ediyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, bir süre önce terk ettiği sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) geri döndü ve X'in sahibi Elon Musk ile bir röportaj gerçekleştirdi.

ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANDI

Türkiye saatiyle 03.00'de başlaması planlanan yayına birçok kullanıcı erişemedi. Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan Musk, "X üzerinde büyük bir DDOS saldırısı olduğu görülüyor. Bunu durdurmak için çalışıyoruz. En kötü ihtimalle, daha az sayıda canlı dinleyici ile devam edeceğiz ve konuşmayı daha sonra yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sistemi daha önce 8 milyon eşzamanlı dinleyici ile test ettiklerinin bilgisini paylaşan Musk, yayına daha az sayıda eşzamanlı dinleyici ile devam edeceklerini ve ardından düzenlenmemiş kaydı yayınlayacaklarını belirtti.

ANLIK 1,3 MİLYON DİNLEYİCİYE ULAŞTI

Musk'ın Trump ile yayını, teknik sorun nedeniyle planlanandan yaklaşık 40 dakika geç başladı. X'teki bir sayaca göre, konuşmanın yaklaşık 45. dakikasında 1,3 milyondan fazla kişi yayını dinliyordu.

Trump, 2 saati bulan röportajda seçimlerdeki rakibi Kamala Harris'e ve mevcut başkan Joe Biden'a yüklendi.

Trump, sorunları olumluya çevirmeye çalışarak Musk'ı, kendisini izlemeye çalışan insan sayısından dolayı tebrik etti. Eski başkanın zaman zaman peltek konuştuğunu fark eden X'teki birçok dinleyici oldu. Bazıları bunun onu çizgi film karakteri gibi gösterdiğini söylerken, diğerleri bunun ses sıkıştırma sorunlarından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

SUİKASTTEKİ CESARETİNİ ÖVDÜ

Musk, röportajın ilk bölümünün büyük kısmını Trump'ın 13 Temmuz'da yaşadığı suikast girişimi sırasındaki cesaretini överek geçirdi. Trump, saldırının gerçekleştiği Pensilvanya'nın Butler kentine ekim ayında bir miting düzenlemek için dönmeyi planladığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmeye zorlandığını savunan Trump, "Bu, ABD Başkanı'na karşı yapılan bir darbeydi. Biden ayrılmak istemedi, ona dediler ki bunu nazikçe de yapabiliriz zor yoldan da yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Biden'ın zekasının çok düşük olduğunu savunan Trump, "Başkan çok düşük bir zekaya sahip, 30 yıl önce de düşüktü ama şimdi artık hiç kalmamış olabilir." dedi.

"BAŞKAN OLSAYDIM SAVAŞLAR OLMAZDI"

Biden yerine kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağını iddia eden Trump, "Hakkımda 2 yıl süren Rusya soruşturmasına rağmen Putin ile iyi ilişkilerim vardı. Kendisi bana saygı duyardı. Biz oturup Ukrayna hakkında konuşurduk" diyerek Ukrayna savaşı başlamadan sorunu çözebileceğini savundu.

Trump, "Biden'ın çok kötü olmasının bir nedeni de şu, (ben olsaydım) İsrail saldırısı hiç olmazdı. Rusya asla Ukrayna'ya saldırmazdı. Ülkemizde enflasyon olmazdı ve Afganistan'daki rezalet yaşanmazdı" şeklinde konuştu.

Orta Doğu'daki durumun iyi gitmediğini ve çatışmaların bölgesel bir düzeye sıçrayabileceğini savunan Trump, böyle bir durumun 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini iddia etti.

ABD'YE 'DEMİR KUBBE' YAPACAK

İsrail'in "Demir Kubbe" adlı füze savunma sistemine sahip olduğunu aktaran Trump, ABD'nin de bu sisteme sahip olması gerektiğini ve başkan olursa bunu yapacağını belirtti.

Trump ayrıca, kendisinin tam bir İsrail dostu olduğunu ve bir Yahudi'nin Harris'e nasıl oy vereceğini düşünemediğini ifade ederek, "Eğer İsrail'e inanıyorsanız ve ona (Harris'e) oy verirseniz o Biden'dan daha kötü ve saygısız" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının birkaç yerinde kendisinin başkan olması durumunda 7 Ekim saldırısının ve Ukrayna savaşının olmayacağını iddia eden Trump, her iki olayın sorumlusunun da Biden yönetimi olduğunu savundu.

TRUMP X'E GERİ DÖNDÜ

Trump, pazartesi günü bir yıl aradan sonra ilk kez bir dizi paylaşımla X olarak bilinen Twitter'a geri döndü ve önceki seçim kampanyalarında ve Beyaz Saray'daki dört yılında takipçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlediği saldırı da dahil olmak üzere, ana iletişim yöntemi olarak hizmet veren hesabını yeniden canlandırdı.

Trump, Şubat 2022'de faaliyete geçen Truth Social platformunda sık sık paylaşım yapıyor, ancak buradaki paylaşımları X'tekinden çok daha küçük bir kitleye ulaşıyor.