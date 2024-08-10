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ABD seçimlerinde rüzgar tersine döndü! Harris Trump’ı 3 eyalette geride bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD seçimlerinde rüzgar tersine döndü! Harris Trump’ı 3 eyalette geride bıraktı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’de başkanlık seçimi için Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. Son anketlere göre Harris, Trump’ı 3 eyalette geride bıraktı

ABD'de gözler 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde 4 Eylül'de yapılacak Kamala Harris-Donald Trump düellosuna çevrildi. Kritik yüzleşme öncesinde ABD'de yapılan son anketler ortaya çıktı. Anketlere göre daha önce Trump'ın önde olduğu 3 eyalette Kamala Harris öne geçti.

ABD’de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere göre Harris, her iki parti için de zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump’ı geride bıraktı. Bugün yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar, yüzde 50’ye yüzde 46 olarak belirtildi. Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris’in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor.

Anketler, Trump'ın Demokratların eski adayı ABD Başkanı Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. Biden geçen ay yarıştan çekilmiş ve Harris'i desteklemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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