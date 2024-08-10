Trump 'çaresine bakacağız' dedi, vaadini açıkladı: Orta Doğu'ya barışı getireceğim

ABD Başkan Adayı Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimlerin "3. Dünya Savaşı’nı engelleme" seçimi olduğunu belirtti ve Orta Doğu'da 'barış' vaadinde bulundu.

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken adaylar çalışmalarına devam ediyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Montana eyaletinde gerçekleştirdiği mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Uçağında yaşanan mekanik bir arıza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat geç başlayan mitingde kalabalığa hitap eden Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı.

"ÇILGIN KAMALA VE BIDEN..."

Trump, “Silahlarınızı almak istiyor, polisin fonlarını kesmek istiyor, bir işgal süreci dahilinde milyonlarca insanı sınırlarımıza getirmek istiyor. Bu bana göre bir şey değil. Bunun size göre bir şey olmadığını da düşünüyorum. Bunlar, bu ülkedeki insanların çoğunun istediği şeyler değil. Çılgın Kamala ve Joe Biden’ı Beyaz Saray’dan çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM, 3. DÜNYA SAVAŞI'NI ENGELLEME SEÇİMİ"

Adaylığın Joe Biden’ın elinden alındığını savunan ve Kamala Harris’e karşı seçimleri kazanmanın daha kolay olacağını söyleyen Trump, “Bu seçimler, ekonomimizi kurtarma, enflasyona son verme, sınırlarımızda güvenliği tesis etme, artık saygı duyulmayan ulusumuzu yeniden saygın bir hale getirme, 3. Dünya Savaşı’nı engelleme ve 1929 benzeri bir ekonomik krizin önüne geçmek ile ilgili, çünkü aksi takdirde olacak olan bu” dedi.

Trump, “Yaklaşık 4 yıl boyunca Joe Biden’ın akli yetersizliği nedeniyle Harris ve beraberindekiler, kendi ultra-liberal gündemlerini ABD'ye tatbik etme ve ülkemizi mahvetme şansı buldu. Ülkemizi mahvediyorlar. Joe Biden, tartışma programı sırasında ifşa oldu. Benzer şekilde Kamala Harris de tartışma programı sırasında veya programlar sırasında ifşa olacak” şeklinde konuştu.

"HARRİS SEÇİLİRSE ABD KOMÜNİST BİR ÜLKE HALİNE GELECEK"

Kamala Harris’in Demokrat Parti’nin ön seçimlerinde seçilemediğini, ancak daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Joe Biden’ın yerine başkan adayı yapıldığını söyleyen Trump, “Bir darbe yaşandı. Bu ülke tarihinde ilk darbesiydi ve oldukça başarılı oldu” ifadesini kullandı.

Kamala Harris’in radikal bir solcu olduğunu ve seçilmesi halinde ABD'nin tam manasıyla komünist bir ülke haline geleceğini savunan Trump, “Burası ABD. Biz komünist bir ülke değiliz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ VAADİ

Başkanlığı döneminde ABD’nin Orta Doğu’ya barış getirdiğini söyleyen Trump, “Dostumuz İsrail’e özen gösterdik. Halihazırda orada bir problem söz konusu, büyük bir problem. İsrail’in yok edilmesini isteyen çok sayıda insan var. Burada önemli olan nokta, Orta Doğu’ya barış getirecek olmamız. Ülkemiz, Orta Doğu’da ne olup bittiğini bilmediği için şu anda Orta Doğu infilak halinde. Ne olup bittiği hakkında hiçbir fikirleri yok. Bunun çaresine biz bakacağız” diye konuştu.