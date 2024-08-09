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Harris’ten, İsrail’e silah ambargosu için yeşil ışık

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Harris’ten, İsrail’e silah ambargosu için yeşil ışık

Dünya Haberleri

ABD başkanlık yarışında Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, İsrail’e silah ambargosu için “yeşil ışık” yaktı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e silah ambargosu için kapıyı araladı.

Harris, Michigan’daki bir seçim kampanyası durağında Gazze tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Harris, Bağımsız Ulusal Hareket adlı kuruluşu yöneten Abbas Alawieh ve Leyla Elabed ile görüştü.

YEŞİL IŞIK YAKTI

İki yönetici “Gazze’de onlarca ve yüzlerce aile üyesini kaybeden topluluk üyeleriyle her gün Michigan’da buluşuyorum. Michigan seçmeni sizi desteklemek istiyor ancak İsrail’e ambargo uygulanmalı” dedi.

Harris de bu talebe açık olduğunu belirterek, İsrail’e silah ambargosu için yeşil ışık yaktı.

Michigan, Arap kökenli Amerikalıların en yoğun bulunduğu eyalet.

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