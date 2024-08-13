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Trump'ın başına bu da geldi! Seçim ofisine hırsız girdi

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Trump&#039;ın başına bu da geldi! Seçim ofisine hırsız girdi

Dünya Haberleri

Miting sırasında suikas girişimine uğramasıyla haftalardır dünya gündeminden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde "teknik arıza" nedeniyle uçağı acil iniş yapmak zorunda kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın bu kez de Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi.

Haftalardır başına gelenlerle dünyada tartışma konusu olan Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donal Trump’ın Virginia eyaletinde yer alan Ashburn’daki seçim ofisine hırsız girdi.

Yetkililer, hırsızlık olayının Trump’ın seçim kampanyası tarafından kiralanan ve aynı zamanda Virginia 10. Bölge Cumhuriyetçi Komitesi'nin merkezi olarak hizmet veren bir ofiste meydana geldiğini belirterek, şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.

Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Trump’ın seçim ekibi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

10 Ağustos'ta eski ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından bu kez de bindiği uçaktaki "mekanik arıza" nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD basını, Cumhuriyetçi aday Trump'ı taşıyan uçağın Montana eyaletinin Billings kentinde "mekanik arıza" dolayısıyla acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

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TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump da 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda kulağından yaralanmıştı.

Suikast girişimi sonrasında İran'ın ABD'de suikast planları yaptığına dair iddialar üzerine açıklama yapan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, iddiaların doğru olmadığını ifade etmişti.

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