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Trump'tan İsrail ve Hamas vaadi! Hepsini sınır dışı edeceğim

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Trump&#039;tan İsrail ve Hamas vaadi! Hepsini sınır dışı edeceğim

Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, Gazze'de İsrail işgaline karşı mücadele eden Hamas'ı destekleyenleri seçildiği takdirde sınır dışı edeceğini söyledi.

Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri öncesi mitinglerde seçim çalışmalarına devam ediyor. 

Daha önce katil İsrail'in Gazze'de savaşı kazanıp hızlıca işi bitirmesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu sefer de Hamas'a karşı sözler sarf etti. 

Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğini söyledi

SEÇİM VAATLERİ ARASINDA HAMAS VAR!

Trump, "Eğer İsrail'den nefret ediyorsanız sizi ülkemizde istemiyoruz" sözlerini kullanarak başkanlık seçimini kazandığı takdirde bütün Hamas taraftarlarını sınır dışı edeceğini ifade etti. 

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