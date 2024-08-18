7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'de! Blinken Netanyahu ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'e ziyarette bulunuyor. Tel Aviv'e iniş yapan Blinken yarın Netanyahu ile bir araya gelecek.

ABD'den ateşkes baskısı! Blinken bir kez daha Ortadoğu turuna çıkıyor

ABD'den ateşkes baskısı! Blinken bir kez daha Ortadoğu turuna çıkıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte dünyanın büyük bölümü İsrail'in zulmüne tepki gösterirken, en büyük destekçileri ise ABD oldu. 7 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın saldırı ihtimali devam ederken yeniden İsrail'de.

BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞECEK

Blinken, ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e iniş yaptı. 7 Ekim'den bu yana 9’uncu kez İsrail’i ziyaret eden Blinken’ın yarın yerel saatle 11.00’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanıyor.

MASADA İRAN VE HAMAS VAR

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ile ateşkes müzakereleri ve İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.

Blinken, İsrail'in ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.