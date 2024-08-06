Donald Trump, Elon Musk ile yapacağı söyleşinin tarihini açıkladı

ABD başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Elon Musk ile söyleşi yapacağını açıkladı. Trump, görüşmenin tarihini de duyurdu.

ABD Başkan adayı Trump, Kamala Harris ile karşı karşıya gelmeyi kabul etti

ABD Başkan adayı Trump, Kamala Harris ile karşı karşıya gelmeyi kabul etti

ABD başkan adayı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da Elon Musk ile bir söyleşi gerçekleştireceklerini duyurdu. Açıklamaya göre, kripto paraların da gündeme gelmesi beklenen söyleşi, pazartesi gecesi yapılacak.

Musk, suikast girişimi sonrasında Trump’ı açıkça desteklediğini duyurmuştu. Milyarder isim, “Başkan Trump’ı sonuna kadar destekliyor ve bir an önce iyileşmesini diliyorum.” demişti.

KRİPTO PARALAR DA MASADA

Öte yandan mayıs ayında Musk’ın Trump’a kripto paralar konusunda danışmanlık vermeye başladığı iddia edilmişti. Trump ise seçim kampanyasında kripto paralarla ilgili olumlu mesajlarını sürdürüyor.

Başkan adayı, dün akşam Kick platformunda Adin Ross’a konuk olmuş, “ABD kripto alanında geri düşmemeli. Bakın, Çin geliyor. Yapay zekada da aynı durum söz konusu… Bu işin 1 numarası yapay zeka. Kripto paralar da çok önemli. Ben bu alanın içindeki akıllı ve iyi insanlarla tanıştım. Gerçekten iyi işler çıkarıyorlar. Her alanın kendine göre olumlu ve olumsuz yanları vardır. Kriptodan ABD olarak istifade etmeliyiz. Tekrar söylüyorum. Biz yapmazsak Çin yapacak.” ifadelerini kullanmıştı.