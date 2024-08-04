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Kamala Harris-Donald Trump: Futbol sahasında başkanlık düellosu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kamala Harris-Donald Trump: Futbol sahasında başkanlık düellosu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkan adayları arasındaki düello, 4 Eylül’de Trump’ın vurulduğu Pensilvanya’daki bir futbol sahasında gerçekleşecek.

ABD’de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım başkanlık seçimi öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül’de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımda, muhtemel rakibi Harris ile 4 Eylül Çarşamba günü canlı yayın tartışmasını kabul ettiğini açıkladı.

Fox News’in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya’da bir sahada olacağını duyuran Trump, “Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise ‘Uykucu Joe’ (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak” ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARIYLA YÜZLEŞMEYE HAZIRIM"

Donald Trump, tartışmanın “bir saha dolusu insan” önünde yapılacağını belirterek “Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayriresmî yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu ‘darbenin’ sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe’yu ‘çılgın Kamala’ ile değiştirmeye de hazırım” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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