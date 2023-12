The Game Awards 2023 ödülleri verildi! Yılın En İyi Oyunu Baldur's Gate 3 oldu... İşte tüm kazananlar

8 Aralık 2023 10:14 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:23

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oyun dünyasının merakla beklediği ödül töreni tamamlandı. Türkiye saati ile sabaha karşı gerçekleştirilen etkinlikte yılın en iyi, en dikkat çeken oyunları ödüllendirildi. The Game Awards 2023'te kazananlar belli oldu ancak sadece bu yıl çıkan oyunlar ödüllendirilmedi, ayrıca yeni oyunların tanıtımları ve çıkış tarihleri gibi duyuruları da yapıldı.

Ödüller çeşitli kategorilerde verilirken, onlarca oyun ödül aldı. Ancak kıyasıya çekişme aslında 'Yılın En İyi Oyunu' kategorisinde oldu. Popüler oyun Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2 adaylıklar arasında en çok oy alanlardı.

The Game Awards 2023'e damga vuran oyun Baldur's Gate 3'tü. Sadece 'Yılın En İyi Oyunu' olmakla kalmayan Baldur's Gate 3, En İyi Performans, En İyi Topluluk Desteği, En İyi Çok Oyunculu, En İyi RPG ve Oyuncuların Sesi ödüllerini de evine götürdü.

THE GAME AWARDS 2023'ÜN YILDIZLARI BALDUR'S GATE 3 VE ALAN WAKE 2 OLDU

Peki, The Game Awards 2023'te hangi oyunlar hangi ödülleri aldı? İşte The Game Awards 2023 kazananları:

• Yılın Oyunu: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

• En İyi Oyun Yönetmenliği: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)

• En İyi Uyarlama: The Last of Us (PlayStation Productions)

• En İyi Hikaye: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)

• En İyi Sanat Yönetmenliği: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)

• En İyi Skor ve Müzik: Final Fantasy XVI, Besteci Masayoshi Soken (Square Enix)

• En İyi Ses Tasarımı: Hi-Fi Rush (Tango Gameworkss)

• En İyi Performans: Neil Newbon (Baldur's Gate 3)

• En İyi İnovasyon: Forza Motorsport (Turn 10 Studios)

• En İyi Mesaj: Tchia (Awaceb)

• En İyi Güncelleme: Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

• En İyi Topluluk Desteği: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

• En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars (Sabotage Studio)

• En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Cocoon (Geometric Interactive)

• En İyi Mobil Oyun: Honkai: Star Rail (HoYoverse)

• En İyi VR/AR Oyunu: Resident Evil Village VR Mode (Capcom)

• En İyi Aksiyon Oyunu: Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware)

• En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

• En İyi RPG Oyunu: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

• En İyi Dövüş Oyunu: Street Fighter 6 (Capcom)

• En İyi Aile Oyunu: Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

• En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Pikmin 4 (Nintendo)

• En İyi Spor/Yarış Oyunu: Forza Motorsport (Turn 10 Studios)

• En İyi Çok Oyunculu Oyun: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

• En Çok Beklenen Oyun: Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

• En İyi İçerik Üreticisi: IronMouse

• En İyi E-Spor Oyunu: Valorant (Riot Games)

• En İyi E-Spor Oyuncusu: Lee "Faker" Sang-hyeok (League of Legends)

• En İyi E-Spor Takımı: JD Gaming (League of Legends)

• En İyi E-Spor Koçu: Christine "potter" Chi (Evil Geniuses, Valorant)

• En İyi E-Spor Etkinliği: 2023 League of Legends World Championship

• Oyuncuların Sesi: Baldur's Gate 3