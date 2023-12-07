Haftanın en çok satan oyunu belli oldu! CS2 tahtını Lethal Company'e kaptırdı

7 Aralık 2023 15:14 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:14

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

GTA 6'nın fragmanı dünyada büyük ses getirirken, oyun dünyasında başka gelişmelerin de ardı arkası kesilmiyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2'nin çıkacağına ilişkin söylentiler artarken, Baldur’s Gate 3'e gelen güncelleme de oyun dünyasında son günlerin en çok konuşulan konularından oldu. Öte yandan, Counter-Strike 2 (CS2), Call of Duty, World of Warships, Pubg Battlegrounds gibi oyunlar Steam'de en çok satanlar listesinde kıyasaya rekabet ediyor.

Oldukça pahalı olan oyunlar genellikle "en çok satanlar" listesinin ilk sıralarına taşınırken, bu defa birinci sıradaki oyun nispeten daha düşük maliyetle hazırlanmış bir ürün oldu. 'Zeekerss' adlı küçük bir ekip tarafından geliştirilen "Lethal Company" isimli oyun, Steam'de haftanın en çok satan oyunu oldu.

LETHAL COMPANY OYUN DÜNYASINI KASIP KAVURDU

Zeekerss'in geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Lethal Company, henüz 'erken erişim' olarak sunulmasına rağmen listeleri alt üst etmeyi başardı. Steam Türkiye’deki gelirlere bakıldığında, Lethal Company, en çok satanlar sıralamasında Counter-Strike 2’den sonra ikinci oldu. Ancak dünya sıralamasında ise Lethal Company, CS2'yi geride bırakarak birinciliği elde etti.

Peki, Lethal Company fiyatı ne kadar? Steam'de 5,79 dolara satılan oyun, platformda, yüzde 98 oranında olumlu yönde olan 100 bini aşkın değerlendirme alması. Böylece Lethal Company, Steam'de en çok beğenilen oyun da oldu.

LETHAL COMPANY NASIL BİR OYUN?

Lethal Company'de canavarlarla dolu gezegenlerden hurda toplayan oyuncular, eğer bu görevi başaramazsa şirketi tarafından öldürülüyor. Oyun çevrim içi olarak başkalarıyla oynanabiliyor. En düşük sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

• Windows 10 (64-bit)

• Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz; Shader Model 5

• NVIDIA GForce GTX 1050

• 1 GB depolama alanı

• DirectX Sürüm 11