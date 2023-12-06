Counter-Strike 2 oyuncularından Valve'ye tepki! Yüzlerce hesap askıya alındı

6 Aralık 2023 10:50 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:58

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Dünya çapındaki en popüler FPS oyunlarından olan CS2, hayranlarının tepkisini çekti. Valve tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu (first person shooter / FPS) Counter-Strike 2 (CS2) dünyada en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Ancak CS2 oyuncuları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda yayıncı firmaya tepki gösteriyor. Sebebi ise, yüzlerce ve hatta çok daha fazla oyuncunun hesabının ‘yanlışlıkla’ kapatılması.

Sosyal medyadaki ve forumlardaki paylaşımlarda yüzlerce kişinin 'muhtemel bir karışıklık'tan etkilendiği görüldü. Çok sayıda kullanıcı, yanlışlıkla banlandıklarını belirterek, hesaplarına ve dolayısıyla oyunaerişimini kaybettiklerini söylüyor.

Öte yandan, bazı profesyonel e-spor oyuncuları da hesaplarının banlandığını iddia ediyor.

NVIDIA KULLANICILARI GÜNCELLEMEDEN ETKİLENDİ

Konuya ilişkin henüz çok fazla detay yok ancak son güncellemeden Nvidia ekran kartı kullanıcılarının etkilendiği görülüyor. Bununla birlikte, oyun devinin hile karşıtı programının (Vac-Ban) yeni bir güncellemeyle bu karışıklığa yol açmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Valve, son güncellemenin yasaklamaların yanlış yönde uygulanmasına yol açtığını itiraf etti. Firma, sorunu çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

Ayrıca hesabı engellenen kullanıcıların, Steam’deki oyun dosyaları üzerinde işlem yapmamaları ve üçüncü taraf yazılımları kullanmamaları tavsiye edildi.

PS NETWORK HESAPLARI YANLIŞLIKLA ASKIYA ALINDI

Öte yandan, pek çok PlayStation Network kullanıcısı da Pazartesi günü hesaplarının beklenmedik bir şekilde kalıcı olarak askıya alındığını görmüştü. Sony’nin bir kullanıcıya gönderdiği mesajda, "Bu hesap, PlayStation Network Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesinin ihlali nedeniyle PlayStation Network'te kalıcı olarak askıya alındı" şeklinde bir açıklama yaptığı ortaya çıktı. Salı günü ilerleyen saatlerde, askıya alınan PlayStation hesapları yeniden açıldı.